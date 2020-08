Calciomercato, Allegri temporeggia col PSG | La strategia del tecnico

Calciomercato, il Paris Saint-Germain continua a tentare Allegri, ma il tecnico starebbe temporeggiando: la strategia dell’ex bianconero

Dopo un anno sabbatico, è ancora senza panchina Massimiliano Allegri. Considerato dai top club europei come uno dei migliori allenatori al mondo, l’ex tecnico della Juventus starebbe continuando a temporeggiare circa una nuova avventura. Dalla Francia assicurano: il Paris Saint-Germain farebbe carte false per averlo sulla propria panchina, considerando le sue abilità da gestore ed equilibratore, e la rosa piena zeppa di talento a disposizione dei francesi. Allegri, però, sembra prendere tempo, avendo in mente una chiara strategia per il proprio futuro.

Niente PSG, Allegri attende la Serie A: la strategia del tecnico

L’idea del tecnico livornese, dunque, sembrerebbe abbastanza chiara: dietro il continuo temporeggiare nei confronti del Paris Saint-Germain, ci sarebbe la volontà di restare in Italia e osservare con attenzione il futuro prossimo di alcuni suoi colleghi. Mai come quest’anno, le panchine ai vertici della nostra Serie A appaiono davvero poco solide: la Juventus dovrà affidarsi all’incognita Pirlo, la Roma all’ipotesi rottura con Fonseca (che appare già in bilico), l’Inter guarda sempre con sospetto il fragile rapporto ricostruito con Conte, il Milan che senza Ibra potrebbe nuovamente inciampare e persino il Napoli che è ancora lontano dal rinnovare Gattuso.

Tutt’altro che chiaro, dunque, il futuro di Massimiliano Allegri: mentre il PSG starebbe continuando a pressare per lui, il tecnico livornese, invece, sembra con speranza (ed un pizzico di malizia) alla prossima Serie A.