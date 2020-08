Calciomercato Milan, difensore furioso | Richiesta shock!

Il Milan è a caccia di rinforzi di spessore per il calciomercato estivo: in tal senso, il difensore va su tutte le furie. Ecco perchè

Il Milan lavora al rinnovo di Ibrahimovic e Donnarumma ma non solo. Il calciomercato estivo porterà diverse novità alla rosa di Pioli e, in tal senso, ne starebbe per arrivare una per la retroguardia rossonera. Il difensore è su tutte le furie e si sbilancia: spunta la richiesta clamorosa.

Calciomercato Milan, difensore in pressing: è scontro

Uno degli obiettivi per il mercato rossonero è un difensore affidabile che completi il pacchetto arretrato a disposizione di Pioli. Dopo Kjaer, arrivato lo scorso gennaio, il nome caldo rimane quello di Nikola Milenkovic.

Il 22enne serbo è furioso con la Fiorentina per l’elevata valutazione fatta del suo cartellino da parte del club gigliato. Commisso vuole ben 40 milioni di euro per lasciar partire Milenkovic che ha a più riprese espresso la voglia di trasferirsi in quel di Milanello.

Situazione in divenire, la palla passa al Milan che nei prossimi giorni potrebbe farsi avanti per trattare con la Fiorentina. Milenkovic vuole il Milan: Commisso permettendo.

