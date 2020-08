Calciomercato Milan, ‘bomba’ dalla Spagna | Big su Ibrahimovic

Bomba dalla Spagna: idea clamorosa del presidente del club spagnolo. L’allenatore davanti a una scelta, Ibrahimovic può tornare in Liga

Dalla Spagna arriva la clamorosa indiscrezione. Il Real Madrid è in cerca di una prima punta di spessore che garantisca gol e buone giocate e che possa concedere del riposo a Karim Benzema. Il francese è stato anche quest’anno il più prolifico ed il più decisivo dell’intera rosa madrilena, ma potrebbe essere presto affiancato da un nuovo goleador. La dirigenza avrebbe da tempo individuato in Edinson Cavani il nuovo possibile partner d’attacco dell’ex Lione, ma secondo quanto rivelato da DonBalon Florentino Perez avrebbe ora intenzione di mettere Zinedine Zidane di fronte ad una scelta.

Ibrahimovic, tentazione Real Madrid

Il presidente dei Galacticos avrebbe infatti messo nel mirino anche Zlatan Ibrahimovic, calciatore il cui futuro al Milan è in bilico. La pista che condurrebbe allo svedese sarebbe, per il numero uno del club spagnolo, perfino più convincente di quella dell’uruguaiano, dal momento che sarebbe un’opzione più economica. L’allenatore francese del Real sarevbe dunque chiamato ad una scelta: il nuovo centravanti potrebbe essere uno tra Edinson Cavani e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non è però intenzionato a cedere alla tentazione spagnola, essendo in odor di rinnovo con i rossoneri. Per tale ragione la scelta di Zidane dovrebbe pertanto ricadere su Cavani, che in tal modo sfumerebbe per la Juventus.

Per aggiungere un nuovo ‘numero 9’ in squadra, però, Florentino Perez dovrebbe prima trovare una sistemazione per gli esuberi come Mariano Diaz e Jovic, per i quali le offerte non mancano. Il Milan ha da temere: il Real Madrid considera l’opzione Ibrahimovic.

