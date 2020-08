Calciomercato Juventus, scambio col Napoli | Due bianconeri sul piatto

Sempre caldissimo l’asse tra la Juventus ed il Napoli, non solo Milik in ballo: altro giocatore nel mirino e scambio con due bianconeri

Andrea Pirlo inizia a delineare i piani della sua nuova Juventus, mantenendo sempre caldissimo l’asse con il Napoli. L’obiettivo per l’attacco sembrerebbe essere Milik, ma il polacco non sarebbe l’unico nel mirino dei bianconeri. Ritorno di fiamma per il centrocampista partenopeo, con due giocatori juventini da inserire come contropartite nella trattativa.

Calciomercato Juventus, asse caldo con il Napoli: due giocatori sul piatto per arrivare dal Allan

La Juventus inizia a comporre la propria rosa per il futuro e Fabio Paratici è al lavoro per accontentare le richieste del nuovo mister, Andrea Pirlo. Nella lista dei rinforzi chiesti dal tecnico ci sono alcuni giocatori del Napoli. Uno di questi è nel mirino bianconero da tempo, ovvero Arkadiusz Milik, possibile erede di Higuain. Ma il polacco non sarebbe il solo giocatore di Gattuso ad interessare alla Juventus.

Infatti, secondo le informazioni riportate da ‘Calciomercato.it’, i bianconeri continuerebbero ad essere interessati al centrocampista brasiliano Allan. Il Napoli valuta il giocatore intorno ai 30 milioni, ma la Juventus vorrebbe abbassare la richiesta tramite l’inserimento di alcune contropartite. A finire nella trattativa infatti potrebbero essere Mattia De Sciglio e Cristian Romero, due calciatori che sarebbero ai margini delle gerarchie juventine. Questi due calciatori potrebbero piacere molto a Gattuso e potrebbero essere le carte vincenti per sbloccare l’operazione. Ma attenzione sempre alla concorrenza dell’Everton, con Ancelotti che da tempo ha avviato i contatti con i partenopei.

