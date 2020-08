Calciomercato Juventus, Messi più Suarez | La pazza idea bianconera!

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato: l’idea pazza è quella di vedere in bianconero Messi e Suarez soltanto per un anno!

Nelle ultime ore tiene banco in casa Barcellona il futuro di Lionel Messi, che avrebbe già comunicato la sua partenza. Per ora non ci sarebbero conferme ufficiali con giorni davvero frenetiche per conoscere la sua nuova destinazione. Nel frattempo anche l’attaccante uruguaiano, Luis Suarez, non rientra nei piani del nuovo progetto tecnico blaugrana del neo-tecnico Koeman.

Calciomercato Juventus, Messi e Suarez per la Champions

E così il club bianconero starebbe pensando ad una folle idea: gli acquisti di Messi e Suarez a parametro zero soltanto per un anno. L’obiettivo resta sempre quello di vincere la Champions League, che manca ormai da tantissimi anni a Torino.

L’ingaggio per il campione argentino si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro, mentre per la stella uruguaiana a 15: per ora si tratta soltanto di suggestione, ma tutto potrebbe cambiare da qui a breve in casa Barcellona.

La Juventus continua così a lavorare in ottica futura con possibili innesti di qualità assoluta. Pirlo non vede l’ora di essere protagonista alla sua prima esperienza da allenatore.

