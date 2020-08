Calciomercato Juventus, scambio con il Man City | I dettagli

Juventus e Manchester City potrebbero mettersi d’accordo per uno scambio di giocatori che accontenterebbe entrambe.

Tanto lavoro per la Juventus sul fronte cessioni. Dopo l’addio ufficiale di Blaise Matuidi, sono arrivate anche le parole di Andrea Pirlo su Gonzalo Higuain: infatti, il centravanti argentino è destinato a lasciare la Juve. In scadenza 2021, il Pipita percepisce un ingaggio di 7,5 milioni netti, che influisce non poco sul bilancio del club. La lista degli esuberi è molto lunga e comprende anche Sami Khedira e Aaron Ramsey. Nessuno sembra incedibile, tant’è che potrebbe aprirsi una pista di mercato con il Manchester City.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, suggestione Messi e Ronaldo ‘fugge’ | Ecco come

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, altro che rinnovo | Futuro shock per Ibrahimovic!

Juventus, Bonucci al Man City in uno scambio

Nelle scorse ore, il Manchester City ha effettuato un sondaggio per Leonardo Bonucci. Il difensore centrale è molto apprezzato da Guardiola, che lo riterrebbe adatto al suo gioco. Per convincere la Juventus, i Cityzens avrebbero in mente di formalizzare uno scambio alla pari, con John Stones che raggiungerebbe Torino e Bonucci in Premier League. Stones questa stagione ha disputato 24 partite.

Guardiola sarebbe molto felice di aver a disposizione uno come il centrale della Juve: per lui già spese parole di apprezzamento negli anni scorsi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, svolta Pogba | Arriva gratis!

Calciomercato Juventus, big in uscita | Lo vuole il top club inglese!