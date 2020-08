Calciomercato Juventus, dalla Spagna: l’Atletico Madrid prepara 60 milioni!

La Juventus è alla ricerca di un centravanti che possa affiancare Cristiano Ronaldo nel migliore dei modi: Simeone anticipa i bianconeri sul bomber.

La nuova stagione della Juventus è ufficialmente iniziata e pone le sue basi sull’entusiasmo derivato dall’arrivo di Andrea Pirlo in panchina. Un clima positivo che si è tradotto anche in grande collaborazione fra società e allenatore, anche in chiave mercato. Il tecnico bresciano vuole una prima punta capace di svolgere un lavoro funzionale a Cristiano Ronaldo, un profilo che è diventato la priorità dei bianconeri. La Juventus, però, potrebbe essere anticipata da Simeone per uno dei suoi obiettivi: l’Atletico Madrid sembra pronto all’accelerata.

Calciomercato Juventus, ‘beffa’ Lacazette | Simeone affonda il colpo!

La Juventus potrebbe essere tagliata fuori dalla corsa ad Alexandre Lacazette. Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, l’Atletico Madrid sarebbe in procinto di offrire 60 milioni all’Arsenal per mettere le mani sull’attaccante francese. Il centravanti, prodotto della scuola Lione, piace molto anche ad Andrea Pirlo per la sua capacità a fondere abilità costruttive a livello di gioco con quelle da finalizzatore puro. I ‘Colchoneros’, però, sembrano essere più determinati dei bianconeri e potrebbero chiudere la trattativa in tempi brevi.

Il centravanti per Pirlo potrebbe essere Lacazette, per caratteristiche, ma l’ingresso forte e deciso dell’Atletico Madrid lo allontana da Torino. Il centravanti francese farebbe comodo anche agli spagnoli, che perderanno Diego Costa e vogliono ritrovare una star per il proprio attacco. La Juventus, quindi, rimane vigile anche su altre piste come Dzeko e Suarez. L’obiettivo Lacazette potrebbe essere già sfumato, con un futuro nella capitale iberica.

