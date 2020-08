Calciomercato Juventus, altro affare col Barcellona | Scambio tra delusi

Calciomercato Juventus, possibile nuovo affare con il Barcellona: dalla Spagna, monta l’idea di uno scambio tra delusi

Continua a lavorare senza sosta la Juventus, che sul mercato è costretta ad arrangiarsi visti i tanti esuberi da dover piazzare in giro per l’Europa. Uno su tutti, Gonzalo Higuain, passato nel giro di pochi anni da acquisto da sogno ad elemento da smaltire, come confermato anche dal neo-tecnico bianconero, Andrea Pirlo, negli ultimi giorni. Ecco, dunque, che la dirigenza juventina potrebbe riciclare il cartellino del Pipita per arrivare ad un obiettivo ben delineato: Luis Suarez.

Juventus, che scambio con il Barcellona: ipotesi Higuain per Suarez

Messo anche lui all’uscio dal Barcellona, il Pistolero è a caccia di squadre che possono ancora garantirgli un posto ed un ruolo da protagonista. E la Juventus si sarebbe candidata come una di queste: a rivelarlo è il media iberico ‘Fichajes.com’, che racconta dell’idea nata in seno alla dirigenza bianconera di proporre il profilo di Higuain (bomber da 306 gol in carriera), come possibile contropartita nell’affare per Suarez, che ha segnato esattamente cento reti in più. Resta un solo problema: la poca convinzione dei blaugrana nello sviluppare la trattativa. D’altronde, i catalani sarebbero alla ricerca di ben altri profili per l’attacco e quello di Higuain non sembra rientrare tra questi.

Detto ciò, attenzione sempre all’asse Torino-Barcellona: dopo lo scambio tra Pjanic ed Arthur, i due club potrebbero presto tornare ad infiammare il calciomercato.

