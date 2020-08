Calciomercato, contatto Juventus-Cavani | Maxi-offerta!

La Juventus è pronta a fare sul serio e si fa avanti per Edinson Cavani: ecco l’offerta bianconera per convincere il ‘Matador’

E’ tempo di bilanci e di obiettivi di calciomercato, in casa bianconera. Nasce la Juventus di Andrea Pirlo che ripartirà da un nuovo centravani. Salutato ufficialmente Higuain, il nome caldo torna ad essere quello di Edinson Cavani. Offerta clamorosa per il nazionale uruguagio, svincolato: lo scenario.

Calciomercato Juventus, assalto a Cavani: cifre e dettagli

Un’ipotesi che, con il passare dell’ore, prende sempre più corpo. La pazza idea in casa Juventus, per rimpiazzare Higuain, si chiama Edinson Cavani. La punta 33enne, svincolata dopo l’esperienza al Psg, è seguita da diversi top club europei, Atletico Madrid in primis. Paratici ha intenzione di sbaragliare la concorrenza e regalare Cavani a Pirlo, con una super offerta per l’uruguaiano.

Si tratterebbe di una proposta triennale a 8 milioni di euro netti a stagione. Un all-in che può far vacillare l’ex Napoli che sembrava titubante di tornare in Italia, in un club diverso da quello di De Laurentiis.

Situazione dunque in divenire, Cavani è il grande obiettivo di Paratici per l’attacco: la palla passa al ‘Matador’.

