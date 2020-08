Calciomercato Inter, Conte ‘trema’ | Si inserisce il Milan!

Il progetto Milan riparte da Pioli, ma avanza secondo le direttive di Gazidis: forte inserimento dei rossoneri per un obiettivo dell’Inter.

Potrebbe essere iniziato un derby della ‘Madunina’ sul mercato, con Inter e Milan che hanno messo gli occhi sullo stesso obiettivo. Entrambi i club meneghini sono sulle tracce di Sandro Tonali, con i nerazzurri che sono partiti con diversi mesi di anticipo. Nelle ultime settimane, però, sembrano essersi insinuati anche i rossoneri nella trattativa con il Brescia di Cellino. Il centrocampista classe 2000 rappresenta alla perfezione le caratteristiche ricercate da Gazidis sul mercato: giovani talenti di grande prospettiva. Le ultime sul futuro di Tonali.

Calciomercato Inter, si complica Tonali | Inserimento forte del Milan!

Nonostante l’Inter sia partito diversi mesi fa a trattare con il Brescia, il futuro di Sandro Tonali potrebbe essere nell’altra sponda di Milano. Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, infatti, il tentativo del Milan per il centrocampista di Lodi sarebbe più che concreto. La ricerca degli uomini di mercato rossoneri di giocatori in prestito, non precluderebbe un ingente investimento su un singolo calciatore, anzi. Il club meneghino starebbe facendo attenzione ai conti proprio per mettere a segno un grande colpo come Tonali.

Le recenti esitazioni dell’Inter, quindi, potrebbero aver permesso ai rivali cittadini di inserirsi nella trattativa. Una piccola crepa che il Milan ha sfruttato per effettuare un serio tentativo per il centrocampista della Nazionale. Nonostante questo scatto dei rossoneri, i nerazzurri restano in vantaggio per Tonali. L’Inter ha una maggiore forza economica alle spalle e potrebbe soddisfare le richieste di Cellino senza troppi problemi. Il derby di mercato, però, è ufficialmente iniziato.

Milan e Inter sono pronti a darsi battaglia per Sandro Tonali: difficile sapere chi avrà la meglio, ma il futuro del centrocampista sembra essere sempre di più nel capoluogo lombardo.

