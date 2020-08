Calciomercato Inter, ecco il piano di Messi | I dettagli

Il calciomercato estivo vedrà l’addio di Messi al Barcellona: spuntano i dettagli sul nuovo contratto dell’attaccante argentino

Il grande sogno dell’Inter resta Leo Messi. L’estate di calciomercato vedrà la partenza dell’attaccante del Barcellona che ha ormai deciso di lasciare la Catalogna. Spuntano nuovi dettagli sulla scelta dell’argentino che per la prima volta in carriera, a settembre, vestirà la maglia del suo nuovo club.

Calciomercato, ecco Messi: i dettagli dell’affare

Lionel Messi ha deciso: il suo futuro sarà al Manchester City. A confermarlo è ‘La Naciòn’ che ribadisce come la presenza di Guardiola e del connazionale e amico Aguero abbiano inciso per la sua scelta. I ‘Citizens’ lavorano per portare la ‘Pulga’ in Premier League, con un contratto che dovrebbe essere un 3+2. Triennale con la maglia del Manchester City, fino al 30 giugno 2023 e poi esperienza in uno dei club della proprietà.

