Calciomercato Inter, ecco il piano di Messi | I dettagli

Il calciomercato estivo vedrà l’addio di Messi al Barcellona: spuntano i dettagli sul nuovo contratto dell’attaccante argentino

Il grande sogno dell’Inter resta Leo Messi. L’estate di calciomercato vedrà la partenza dell’attaccante del Barcellona che ha ormai deciso di lasciare la Catalogna. Spuntano nuovi dettagli sulla scelta dell’argentino che per la prima volta in carriera, a settembre, vestirà la maglia del suo nuovo club.

Calciomercato, ecco Messi: i dettagli dell’affare

Lionel Messi ha deciso: il suo futuro sarà al Manchester City. A confermarlo è ‘La Nacion’ che ribadisce come la presenza di Guardiola e del connazionale e amico Aguero abbiano inciso per la sua scelta. I ‘Citizens’ lavorano per portare la ‘Pulga’ in Premier League, con un contratto che dovrebbe essere un 3+2. Triennale con la maglia del Manchester City, fino al 30 giugno 2023 e poi esperienza in uno dei club della proprietà (Melbourne City, Atlético Torque o a News York).

Il Barcellona si starebbe opponendo alla partenza del numero 10, vista la scadenza della clausola invocata da Messi per liberarsi fissata allo scorso 10 giugno. Il lockdown e lo slittamento dei tornei, con il supporto della Fifa, dovrebbero però garantire all’argentino di poter scegliere dove accasarsi salutando definitivamente il club di Bartomeu. In casa City l’idea è quella di evitare di pagare la clausola rescissoria da 700 milioni, compiendo un passo alla volta per non arrivare allo scontro con i catalani.

Messi ha già sentito Guardiola, preparando di fatto il trasferimento in Premier. Il sogno dell’Inter, dunque, è destinato a sfumare.

