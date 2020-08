Calciomercato Inter, Marotta affonda il super colpo | Arriva gratis

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha in mente assicurare ad Antonio Conte un super colpo per il centrocampo.

Con la conferma di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter, la dirigenza nerazzurra si è messa all’opera per assicurare al proprio allenatore dei colpi di alto livello. In particolare, è noto l’interesse per Arturo Vidal, che andrebbe a rinforzare il centrocampo, un reparto spesso in difficoltà in questa stagione. Il Barcellona è in seria difficoltà economica e vorrebbe incassare una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Tuttavia, considerando che il cileno ha il contratto in scadenza nel 2021, l’Inter sta provando a ingaggiarlo a titolo gratuito.

