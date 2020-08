Calciomercato Milan, altro che rinnovo | Futuro shock per Ibrahimovic!

Il Milan potrebbe fare i conti con l’addio di Zlatan Ibrahimovic: bomba dalla Spagna, Raiola lo offre al top club

In casa Milan è tempo di bilanci, con la dirigenza rossonera che lavora senza sosta alla stagione 2020/21. In tal senso, il calciomercato milanista vede lo standby per quanto riguarda il rinnovo di Ibrahimovic. Se da un lato lo svedese sembrerebbe orientato a restare in quel di Milanello, dall’altro dalla Spagna si rincorre una voce clamorosa sulla prossima destinazione di Zlatan: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Milan, addio Ibrahimovic: il piano di Raiola

Nonostante l’ottimismo filtrato nelle ultime ore, Zlatan Ibrahimovic si prepara a salutare Milanello. E’ quanto viene riportato dal portale spagnolo ‘Diario Gol’ che svela una clamorosa ipotesi per il futuro dello svedese. Mino Raiola non è convinto dal progetto milanista e avrebbe ormai deciso di portarlo via dal club di Elliott. Il potente procuratore del gigante di Malmoe avrebbe intenzione di proporre Ibra al Real Madrid, a caccia di un attaccante di spessore che dia il cambio a Benzema.

L’attaccante 38enne vorrebbe chiudere la carriera in un club che gli permetta di vincere la Champions, con il presidente Perez entusiasta di acquistare Zlatan a costo zero. Ibrahimovic a Madrid percepirebbe ‘solo’ 3 milioni di euro all’anno, con l’opzione nel contratto per il rinnovo di un’altra stagione. In tal senso, Maldini ha già avviato i contatti con i ‘Blancos’ per trattare Luka Jovic, tra i nomi per sostituire Ibrahimovic, e Oscar Rodriguez per la trequarti.

La decisione finale spetterà a Zidane che, tuttavia, al momento preferirebbe un altro svincolato di lusso: Edinson Cavani. E proprio il ‘Matador’ sarebbe nella lista di Maldini e Massara in caso di addio di Ibrahimovic. L’uruguagio, insieme al connazionale Suarez che lascerà Barcellona, può essere l’erede di Zlatan: il Milan è pronto a mettere sul piatto le stesse cifre offerte al bomber di Malmoe.

