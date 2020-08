Dopo le parole di Pirlo in conferenza stampa, la dirigenza della Juventus è al lavoro per rinforzare l’organico. Per il centrocampo, ipotesi maxi-scambio in Premier League.

Andrea Pirlo ha le idee chiare. A confermarlo, durante la prima conferenza stampa da allenatore della prima squadra della Juventus, ci ha pensato lo stesso tecnico bresciano. Per la sua Juve, Pirlo vuole giocatori pronti a lottare su ogni pallone, ritrovando quell’unità e quello spirito di squadra che ha caratterizzato i suoi anni da calciatore alla Juventus Stadium.

Nelle idee del neo tecnico bianconero, ci sono dunque calciatori ‘affamati’ e pronti a macinare chilometri. Sul mercato, un grande aiuto potrebbe arrivare dalla Premier League, dove sta per sbloccarsi una clamorosa operazione.

Calciomercato Juventus, James all’Everton può sbloccare Richarlison per il centrocampo

Uno dei profili che corrisponde esattamente alle richieste di Pirlo per il centrocampo della Juventus, potrebbe rivelarsi a sorpresa un obiettivo concreto per i bianconeri.

Il nome in questione è quello di Richarlison, centrocampista offensivo dell’Everton di Ancelotti. Acquistato dai Toffees nella scorsa stagione, Richarlison rappresenta il giocatore multitasking richiesto da Pirlo, capace di aiutare la squadra in fase difensiva e di supportare l’attacco, con grandi giocate in area di rigore.

Pagato oltre 45 milioni di euro per prelevarlo dal Watford, il brasiliano non sarebbe certo un’idea low cost per la Juventus. Ad aiutare i bianconeri, potrebbe però esserci un’altra operazione di mercato, che vede protagonista proprio la squadra di Carlo Ancelotti. I blu di Liverpool sarebbero infatti vicino all’acquisto di James Rodriguez, stella del Real Madrid, fuori dai progetti di Zidane. L’arrivo del colombiano a Goodison Park, potrebbe indurre l’Everton ad ascoltare eventuali offerte per Richarlison.

Per il classe ’97, la Juventus sarebbe intenzionata ad imbastire un maxi-scambio offrendo come contropartita Adrien Rabiot, oltre a un conguaglio in favore degli inglesi.

