Calciomercato Juventus, suggestione Messi e Ronaldo ‘fugge’ | Ecco come

La decisione di Messi di lasciare il Barcellona potrebbe essere una suggestione per la Juventus, con Ronaldo verso la cessione.

Ieri Lionel Messi ha fatto sapere ufficialmente al Barcellona di voler lasciare la Catalogna e andare a giocare in un altro club. Una decisione che potrebbe far nascere nuovi scenari di mercato, con l’Inter fortemente interessata al giocatore. Non sono da escludere, però, le piste legate al Paris Saint-Germain e al Manchester City. Tuttavia, secondo il Corriere della Sera, c’è anche la Juventus in lizza per acquisire il cartellino della Pulce argentina. La situazione è ancora in una fase embrionale, ma alla base ci sarebbe l’intenzione da parte dei vertici dell’Adidas -sponsor in comune tra Juve e Messi- di indirizzare l’argentino a Torino.

Juventus, Messi sblocca Ronaldo al PSG

Al contrario di Leo Messi, che è uomo Adidas, lo sponsor di Cristiano Ronaldo è la Nike: una partnership che potrebbe favorire il passaggio al Paris Saint-Germain. La Juventus ha seri problemi di bilancio, e Ronaldo sarebbe disposto ad andare a Parigi, con il club bianconero che chiede almeno 60 milioni di euro. L’obiettivo di CR7 e del PSG è quello di vincere la Champions League e un tridente formato dall’asso portoghese, oltre che da Neymar e Kylian Mbappé, potrebbe davvero portare la coppa dalle grandi orecchie in Francia.

