Calciomercato Juventus, ‘tradimento’ Raiola | Lo offre al Barcellona

Ancora una possibile beffa per la Juventus, questa volta con protagonista il noto agente Mino Raiola: il suo assistito offerto al Barcellona!

In positivo o in negativo, Mino Raiola è sempre protagonista per quanto riguarda le numerose trattative di calciomercato. Il procuratore, tra gli altri di De Ligt e Ibrahimovic, potrebbe offrire il suo assistito al Barcellona.

Calciomercato, Malen offerto al Barcellona

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” lo stesso agente italo-olandese potrebbe pensare al Barcellona per il talentuoso giocatore del PSV, Donyell Malen, nel mirino anche della Juventus. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro con la possibilità di lasciare l’Olanda all’età di appena 21 anni.

Il club blaugrana dovrà prima sistemare la situazione Messi per poi pensare a nuovi colpi davvero interessanti in vista della prossima stagione. In casa Barcellona è iniziata una vera e propria rivoluzione con l’arrivo di Koeman.

Possibile beffa per il club bianconero con Malen pronto a trasferirsi in maglia blaugrana sotto la supervisione di Mino Raiola.

