Calciomercato Juventus, svolta per il bomber | Intesa vicina, vuole CR7

In casa Juventus si lavora al post Higuain. Il calciomercato estivo dei bianconeri vede un nome in pole: l’intesa è più vicina, vuole affiancare Cristiano Ronaldo

E’ tempo di ripartire per la Juventus che ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione, con Pirlo alla guida tecnica. Proprio il neo allenatore bianconero ha ieri salutato ufficialmente Gonzalo Higuain, fuori dal suo progetto tecnico, e destinato all’addio nei prossimi giorni. In tal senso, il calciomercato estivo regalerà alla ‘Vecchia Signora’ un bomber di peso che sostituisca il ‘Pipita’: l’intesa è ormai vicinissima, ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, ecco il bomber per Pirlo: accordo ad un passo

Salutato ufficialmente Higuain che nelle prossime ore dovrà decidere la sua nuova squadra, la Juventus è pronta a chiudere per il sostituto. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport‘, si tratta di Edin Dzeko destinato a lasciare la Capitale. L’attaccante della Roma è il grande desiderio di Pirlo e del CFO Paratici. La Roma, però, avrebbe posto una condizione al bosniaco per avallare la cessione in direzione Torino. Dzeko deve esporsi, prendendosi pubblicamente le responsabilità del trasferimento alla corte di Pirlo.

Condizione che l’ex City sembra disposto ad accettare con serenità pur di affiancare Cristiano Ronaldo il prossimo anno. L’intesa tra i due club sarebbe vicina, circa 10-15 milioni, con i giallorossi che guardano al sostituto di Dzeko. Potrebbe arrivare, in prestito dall’Everton negli ultimi giorni di calciomercato, Moise Kean.

Intanto Paratici e l’ad giallorosso Fienga continuano a parlare di affari, con il nome di Romero accostato alla squadra di Fonseca.

