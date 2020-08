Calciomercato Juventus, sorpresa in attacco | Sondaggio per il bomber

La Juventus prosegue la caccia ad un top player per l’attacco: spunta il sondaggio per il top player per sostituire Higuain

E’ ufficialmente iniziata la nuova stagione della Juventus, con Andrea Pirlo pronto a guidare la squadra bianconera. Il neo tecnico aspetta l’arrivo di un bomber di peso che rimpiazzi Higuain e garantisca un rendimento costante. In tal senso, spunta una clamorosa ipotesi di calciomercato che farebbe felice l’ex numero 21: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, non solo Dzeko: idea clamorosa

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport‘, potrebbero arrivare novità importanti per quanto riguarda l’attacco della Juventus. Il club bianconero è a caccia di un bomber di spessore che rimpiazzi il partente Higuain e, dopo le parole di Pirlo sull’argentino, prende corpo una clamorosa ipotesi di mercato. Si tratta di Edinson Cavani, vicinissimo al Benfica nei giorni scorsi e attualmente svincolato dopo l’avventura al Psg.

L’uruguagio non sarebbe però convintissimo di tornare in Italia dopo l’esperienza a Napoli ed il forte legame con la piazza partenopea. Restano valide le opzioni che portano a Dzeko, per il quale non c’è ancora accordo con la Roma, e Milik che resta ai ferri corti con la società di De Laurentiis.

Situazione in divenire, dunque, primi sondaggi esplorativi della ‘Vecchia Signora’: Cavani ritorna nei radar bianconeri.

