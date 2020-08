L’Inter continua a lavorare per accontentare il proprio allenatore Antonio Conte sul mercato: contatti continui con l’obiettivo dalla Premier League

Risolta la situazione permanenza con Antonio Conte, ora l’Inter si concentra sul mercato per la prossima stagione. Non si molla un obiettivo dalla Premier League desiderato dal tecnico nerazzurro. Continui contatti per cercare di chiudere la trattativa.

Calciomercato Inter, Conte vuole Ndombele: si tratta con il Tottenham

Dopo aver ricucito lo strappo creatosi nel corso della stagione con la società, Antonio Conte inizia a delineare i piani per il futuro dell’Inter. Tra i tanti obiettivi di mercato per la prossima stagione, l’allenatore nerazzurro ne avrebbe messo nel mirino uno dalla Premier League, indicandolo come priorità per il centrocampo. Il giocatore in questione sarebbe Tanguy Ndombele, calciatore di proprietà del Tottenham. Secondo quanto riportato da Mohamed Bouhafsi, giornalista di ‘BFMTV’, Antonio Conte continuerebbe ad insistere per il centrocampista francese, nonostante i precedenti contatti con gli ‘spurs’ non abbiano portato a risultati positivi.

L’Inter però non si arrende e continua a tenere accesi i contatti con la squadra inglese, arrivando anche a pensare all’inserimento di qualche contropartita pur di assicurarsi il centrocampista. Vedremo quale sarà e quanto sarà grande lo sforzo per il francese desiderato da Conte.

