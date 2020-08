Si infiamma il calciomercato dell’Inter, che ora vede di nuovo ben saldo Conta sulla panchina. Possibile maxi affare con la Lazio

Anche per l’Inter è finalmente terminata la stagione. I nerazzurri avrebbero voluto scrivere un finale diverso, vincendo l’Eurppa League contro il Siviglia. Sarebbe stata l’occasione per mettere di nuovo in tasca un trofeo europeo, che manca ormai da quando Mourinho alzò al cielo la Champions League 10 anni fa. La finale di EL, però, ora è acqua passata per Antonio Conte, che si sarebbe convinto a restare sulla panchina nerazzurra anche per la prossima stagione. E allora, per la squadra lombarda, si infiamma nuovamente il mercato con l’asse Marotta-Conte.

Inter, maxi scambio e 60 mln per Milinkovic-Savic

Uno dei pupilli dell’amministratore delegato dell’Inter, anche ai tempi in cui era alla Juventus, è Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio ha una valutazione di circa 80 milioni di euro. I nerazzurri non vorrebbero spingersi fino a tali cifre e potrebbero pertanto proporre un maxi scambio per far diminuire il prezzo del calciatore. E così, la proposta della dirigenza interista potrebbe essere la seguente: 60 milioni cash più due contropartite tecniche. La prima potrebbe essere Roberto Gagliardni, valutazione da 15 milioni, e la seconda una tra Kwadwo Asamoah (5 milioni) o un giovane in prestito tra Pirola e Agoume.

Insomma, all’Inter non mancano le carte per poter provare l’assalto al gioiello dei biancocelesti. In tal caso spetterebbe a Lotito fare le giuste valutazioni e decidere se accettare contropartite o solo cash per Milinkovic-Savic.

