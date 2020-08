Calciomercato Inter, clamoroso Messi | Si rivolge alla FIFA!

Calciomercato Inter, clamoroso Messi: si è rivolto direttamente alla FIFA, Barcellona spiazzato. Le ultime sull’argentino

Arrivata ieri come un vera e propria valanga mediatica, la decisione di lasciare il Barcellona da parte di Lionel Messi si appresta ad essere il tema caldo del 2020. Eppure, la telenovela tra l’argentino ed il club blaugrana sembra soltanto all’inizio: tra il cedere ed il restare, c’è di mezzo una clausola che rischierebbe di condurre l’affare dritto in tribunale. Uno scenario che potrebbe presto diventare realtà, come raccontano dall’Argentina, dove la giornalista argentina, Veronica Brunati, attraverso il proprio profilo Twitter, non ha lasciato spazio all’immaginazione, con che Messi avrebbe già richiesto alla Fifa un CTI, un certificato provvisorio preliminare per un trasferimento. L’Inter e i grandi club d’Europa restano alla finestra, ma attenzione al Manchester City. Come spiegato sempre dalla giornalista argentina, settimana prossima ci sarà un incontro tra il club inglese e la famiglia del calciatore.

Ayer #Burofax ahora a la carga por #CTI (Certificado de transferencia provisorio) en FIFA para poder fichar por otro club. #Messi — Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) August 26, 2020

