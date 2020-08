Calciomercato Milan, via dal PSG | Ipotesi di scambio!

Grande scambio in vista per il Milan. L’ipotesi è percorribile: il Paris Saint Germain vuole liberarsi del centrocampista e pesca dai rossoneri

Dopo oltre tre anni in squadra, per Julian Draxler potrebbe essere giunto il momento dei saluti con il Paris Saint Germain. Secondo quanto riferito da Footmercato, infatti, il club parigino starebbe provando a ‘sbarazzarsi’ del tedesco. Il direttore sportivo Leonardo sarebbe alla ricerca di un nuovo club per il trequartista, che non rientrerebbe più nel progetto del club della capitale francese. Il contratto del calciatore, del resto, ha come scadenza giugno del 2021 e potrebbe partire a zero in meno di un anno. Pertanto il PSG potrebbe pensare di farne pedina di scambio, guardando magari in Serie A.

Milan, fuori Bennacer dentro Draxler: l’ipotesi

I francesi stravedono per il centrocampista del Milan Ismail Bennacer. L’ex Arsenal ha una clausola da 50 milioni. Pertanto Leonardo potrebbe proporre al suo ex club uno scambio con Draxler, il cui valore resta sui 30 milioni di euro. Ai rossoneri andrebbe la differenza (20 milioni) in cash. Draxler sarebbe un gran colpo per la squadra lombarda, un top player con esperienza e qualità da vendere, anche se non è stato troppo entusiasmante il suo percorso al PSG. Resterebbe per Gazidis ed il suo gruppo, nel caso si formalizzasse l’ipotesi in questione, da risolvere una grana, quella legata allo stipendio del tedesco.

Draxler percepisce infatti uno stipendio da 7,2 milioni annui e dovrebbe accettare un notevole ridimensionamento in caso di approdo in rossonero.

