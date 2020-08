Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | Arriva la svolta!

Ancora poche ore, poi Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere ancora l’attaccante del Milan. Sky Sport parla di un accordo sempre più vicino

Tutto cambia improvvisamente soprattutto sul fronte calciomercato. Il futuro di Zlatan Ibrahimovic sembra essere più chiaro dopo le ultime ore frenetiche di trattative. A breve potrebbe arrivare già la firma in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, a breve la firma di Ibrahimovic

Come svelato da Sky Sport Zlatan Ibrahimovic si avvicina sempre di più al rinnovo con il Milan. Dopo le parole di apertura di Mino Raiola, ecco che le parti sarebbero davvero vicine per il prolungamento contrattuale per un’altra stagione in maglia rossonera. L’arrivo a gennaio del campione svedese è stato propositivo invertendo così la rotta alla compagine guidata da Stefano Pioli, ora pronto ad abbracciare ancora l’ex Manchester e Ajax.

Nella giornata di domani potrebbe arrivare già la firma di Ibra al Milan. Per poi essere subito in campo con i compagni per il ritiro dei rossoneri in vista della prossima stagione.

