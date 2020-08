Calciomercato Milan, occhi sul talento del Barcellona | Richiesta shock!

Il Milan è pronto a farsi avanti per il gioiello del Barcellona durante il calciomercato estivo: richiesta importante da parte dei catalani

La stagione 2020/21 del Milan di Stefano Pioli è ufficialmente cominciata. Un raduno che vede, per il momento, l’assenza di uno dei maggiori protagonisti del calciomercato rossonero: Zlatan Ibrahimovic. In tal senso, proprio in ottica mercato, arrivano importanti novità dalla Spagna per un obiettivo di Maldini e Massara: i dettagli.

Calciomercato Milan, si guarda in casa Barcellona: i dettagli

Gli occhi del Milan nella Liga spagnola. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo‘, la dirigenza rossonera sta continuando a seguire con interesse Emerson de Souza. Il terzino destro brasiliano, classe 1999, è tra gli obiettivi principali del ‘Diavolo’ per completare la difesa di Pioli. Il 21enne, arrivato l’anno scorso al Betis dal Barcellona con un prestito biennale, ha attirato su di sè l’interesse dei dirigenti milanisti che vorrebbero portarlo a Milanello in estate.

Dalla Spagna si sottolinea come il Barcellona, in un periodo di forte crisi economica e di risultati, sia fermamente convinto di cedere il laterale verdeoro. Per Emerson, però, il club di Bartomeu chiede non meno di 32 milioni di euro. Cifra considerata fuori mercato dal Milan che aspetta pazientemente ulteriori sviluppi.

Il 21enne di San Paolo è dunque tra i nomi in pole per rinforzare la corsia destra di difesa: Barcellona permettendo.

