Calciomercato Inter e Juve, rivoluzione Barcellona | Dybala con Lautaro!

Il Barcellona potrebbe operare una rivoluzione sul mercato e rifondare la squadra con una cessione di Messi: Lautaro e Dybala per ripartire.

A Barcellona c’è aria di rivoluzione, la scelta di puntare su un allenatore carismatico come Ronald Koeman ne è un indizio chiaro. Le prime mosse del tecnico olandese, poi, sono state subito indirizzate verso il cambiamento: fuori Suarez e Vidal, il prossimo potrebbe essere Lionel Messi. Un’eventuale cessione del fenomeno argentino fornirebbe ai blaugrana uno strapotere economico, adatto ad una rivoluzione sul mercato: per ripartire il Barcellona avrebbe individuato in Dybala e Lautaro gli uomini giusti. Juventus ed Inter sono avvisate.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, l’undici ideale di Pirlo | Due grandi colpi!

Calciomercato Juventus e Inter, Dybala e Lautaro per il post Messi | I dettagli

Il possibile addio di Lionel Messi al Barcellona è l’argomento principe di questo mercato. La verità è che in caso di partenza della ‘Pulga’ si chiuderebbe un era per i blaugrana, che dovrebbero riaprire un nuovo ciclo. La dirigenza catalana avrebbe pensato di sostituire l’argentino più famoso del mondo con due suoi connazionali: Paulo Dybala e Lautaro Martinez. Gli introiti per un’eventuale cessione di Messi, sommati al fatto che si alleggerirebbero di un ingaggio da 50 milioni a stagione, fornirebbero il tesoretto necessario per acquistare i due attaccanti di Juventus ed Inter.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Dzeko e non solo | Maxi scambio con la Roma

Quella che è una semplice suggestione, può trasformarsi in una strategia azzeccata di mercato. Dybala non è più considerato incedibile dalla Juventus, che ha un disperato bisogno di mettere a bilancio delle plusvalenze. Anche Lautaro, poi, potrebbe lasciare i nerazzurri ed ha già espresso a più riprese il suo gradimento per la destinazione catalana. Il Barcellona potrebbe ripartire da due stelle della Serie A per aprire un nuovo ciclo di straordinarie vittorie.

In caso di cessione di Messi, il Barcellona potrebbe bussare alla porta di Inter e Juventus: Lautaro e Dybala sarebbero i grandi obiettivi per l’eventuale rivoluzione blaugrana.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, scenario clamoroso | Ibra via, arriva un altro bomber!

Coronavirus, anche Mihajlovic positivo | Il comunicato UFFICIALE

Calciomercato Inter, no a Conte | Rifiutato da un grande club