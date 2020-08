Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano sul capitolo nuovo bomber con Dzeko protagonista. L’affare con la Roma potrebbe però allargarsi e includere altri due giocatori

La Juventus ha scelto Edin Dzeko come sostituto di Gonzalo Higuain. Fatichiamo a dire erede visto che il bosniaco è addirittura più ‘vecchio’ dell’argentino di un anno e nove mesi… Comunque è chiaro che l’attuale numero 9 della Roma ha dalla sua un vantaggio di natura economica, coi bianconeri che potrebbero portarselo a casa per pochi milioni di euro, forse anche ‘virtuali’ come vedremo più avanti. Niente in confronto ai trenta almeno necessari per Milik del Napoli, ai quaranta o giù di lì per Lacazette dell’Arsenal o ai 60 come minimo per Jimenez del Wolverhampton. Ovviamente sul piano tecnico il classe ’86 non si discute, Pirlo lo apprezza molto perché sa giocare per la squadra e muoversi su tutto il fronte d’attacco. Sarebbe in sostanza il partner ideale sia di Ronaldo che di Dybala, il ‘completamento’ perfetto di un eventuale tridente.

Calciomercato Juventus, scambio ‘uno per due’ con la Roma

Gli eccellenti rapporti con la Roma possono spingere Paratici, nel mirino proprio dei giallorossi per il ruolo di Ds, ad allargare l’operazione includendo altri due calciatori. Uno di questi Alessandro Florenzi, che a Pirlo farebbe molto comodo come tornante di destra in caso di difesa a tre. Il classe ’91 è rientrato dal prestito al Valencia ma è fuori dai piani di Fonseca, per questo nuovamente sul calciomercato. La sua valutazione è di circa 15 milioni di euro, che aggiunti ai 12 di Dzeko fanno 27 milioni. Ovvero più o meno il ‘peso’ a bilancio di Federico Bernardeschi, l’altro calciatore che potrebbe finire nell’affare. Anche lui sul piede di partenza, l’ex Fiorentina è fresco di passaggio alla scuderia di Mino Raiola, il quale vanta un’ottima relazione coi giallorossi. Le valutazioni dei calciatori potrebbero anche venir ulteriormente ‘gonfiate’ per consentire alle due società la realizzazione di plusvalenze più corpose.

