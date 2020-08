Calciomercato Juventus, il Barcellona lo manda via | Occasione d’oro

Calciomercato Juventus, dal Barcellona arriva un’altra occasione di mercato: Busquets non è più ‘intoccabile’, i bianconeri pronti ad approfittarne

Dopo l’arrivo di Arthur e la partenza di Pjanic, l’asse di calciomercato tra Torino e Barcellona potrebbe tornare a scaldarsi prepotentemente. In casa blaugrana, infatti, è in corso d’opera una vera e propria rivoluzione, con il neo-tecnico Koeman pronto e determinato a ridisegnare gli equilibri e le gerarchie storiche dello spogliatoio catalano. Dopo aver dato il ben servito a Luis Suarez, l’olandese avrebbe rimosso dalla cerchia degli intoccabili Sergi Busquets, come rivelato dal media iberico ‘Marca’. Un giocatore di caratura mondiale, sul quale la Juventus potrebbe sondare con estremo interesse.

Juventus, attenzione all’occasione Busquets: non è più ‘intoccabile’

Stando a quanto riferito da ‘Marca’, dunque, Busquets sarebbe stato protagonista di un lungo colloquio con Koeman, dove il tecnico olandese avrebbe messo in discussione il suo ruolo in campo e la sua posizione all’interno del nuovo ciclo tecnico blaugrana. D’altronde, il ‘suo’ Barcellona sarebbe pronto ad affidare le chiavi della mediana al connazionale De Jong, arrivato l’anno scorso dall’Ajax e inventatosi mezzala per convivere proprio con il regista catalano. Adesso, per Busquets, potrebbero schiudersi nuovi scenari di mercato e la Juventus (fortemente interessata ad un calciatore con quelle caratteristiche) potrebbe sondare la disponibilità sua e del club blaugrana.

Resta alla finestra, dunque, la società di Andrea Agnelli. Non a caso, i rapporti con il Barcellona restano ottimi e, dopo Arthur-Pjanic, il tavolo delle trattative potrebbe tornare ad animarsi.

