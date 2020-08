Calciomercato Inter, svolta Messi | Si tratta: cifra shock!

Il grande sogno dell’Inter resta Leo Messi, pronto a dire addio al Barcellona: inizia la trattativa per l’argentino

Un chiodo fisso, quello che l’Inter non riesce ad allontanare e che riguarda l’ingaggio di Lionel Messi. Il pluripallone d’Oro è destinato a lasciare Barcellona, visto il rapporto ormai logoro con il patron Bartomeu. In tal senso, starebbe vedendo il suo inizio in queste ore la trattativa che porterà il gioiello argentino, durante il calciomercato estivo, lontano dalla Catalogna: ecco cosa sta accadendo.

Calciomercato Inter, Messi via da Barcellona: inizia la trattativa

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Diario‘, Leo Messi è sempre più vicino a salutare il Barcellona. Il Psg del presidente Al-Khelaifi ha tutta l’intenzione di portare Leo sotto la Tour Eiffel, con un esborso economico da capogiro. Non la clausola rescissoria da 700 milioni che lega Messi ai catalani ma 400 milioni circa, per quella che viene considerata la pedina essenziale per un nuovo assalto alla Champions League.

La ciliegina sulla torta per il progetto Psg che negli ultimi dieci anni ha visto 1 miliardo e 300 milioni di euro di investimenti sul mercato. Messi ha chiesto a più riprese a Bartomeu il ritorno di Neymar che, a questo punto, ritroverà in Ligue 1. Il Psg è quindi intenzionato a compiere un ultimo grande sforzo che allontanerebbe definitivamente l’Inter dalla corsa alla ‘Pulga’ argentina.

Bartomeu accetterebbe di buon grado i 400 milioni per far partire Messi, denaro che sistemerebbe le sofferenti finanze dei blaugrana prima della fine del mandato dell’attuale presidente del Barcellona.

