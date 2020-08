Calciomercato Inter, Messi attende | Occhio alla Premier League

Come rivelato dal media argentino ‘Cuatro’, il Manchester United sarebbe in pole per il trasferimento di Lionel Messi. Il club inglese, infatti, avrebbe già avviato le prime schermaglie con i blaugrana e con l’entourage del calciatore, muovendosi a fari spenti per tentare il colpo da antologia. Forti della larga disponibilità economica, i Red Devils sarebbero pronti ad affondare il colpo, nel momento in cui l’argentino acconsentisse ad un trasferimento in Premier League.