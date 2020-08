Calciomercato Inter, annuncio choc | Addio imminente!

L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte mercato. La bomba dell’ultim’ora avrebbe messo in allerta anche la compagine nerazzurra!

Una giornata davvero frenetica in casa Inter. Oggi c’è stato l’incontro di Antonio Conte con la dirigenza nerazzurra: l’allenatore leccese sarebbe ad un passo dalla permanenza alla guida della compagine milanese dopo i suoi attacchi continui. Ma non solo: nelle ultime ore sarebbe arrivata una notizia bomba che interesserà da vicino l’ad Beppe Marotta e il presidente Zhang.

Calciomercato Inter, addio per Messi: l’annuncio

Come svelato dal portale argentino Tyc Sports Lionel Messi avrebbe comunicato al Barcellona via fax la sua esigenza di andare via già a partire da questa sessione di mercato. All’interno del suo contratto la stessa “Pulce” avrebbe una clausola che gli permetterebbe di dire addio alla fine di ogni stagione.

L’Inter sarebbe così in lizza per assicurarsi le prestazioni del campione argentino, cresciuto e diventato grande proprio con la maglia del Barcellona. Ora i rapporti con il club catalano sono ormai deteriorati con la possibilità di vederlo altrove: anche Pep Guardiola sarebbe pronto a portarlo al Manchester City per ricomporre la coppia entusiasmante di qualche anno fa. Infine, pochi minuti fa hanno mostrato il loro appoggio a Leo Messi anche ex stelle del calcio mondiale, come Luis Figo e Carles Puyol con un tweet.

Messi potrebbe così subito abbandonare il Barcellona dopo tanti trionfi in maglia blaugrana. Una notizia che ha scombussolato il mercato delle big d’Europa. Le prossime ore saranno davvero altamente frenetiche.

