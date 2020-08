Calciomercato Juventus, Bernardeschi via | Destinazione clamorosa!

La stagione disputata dall’esterno bianconero non è stata all’altezza delle aspettative. Ora è sul mercato: potrebbe andare in un club a sorpresa Bernardeschi

L’ultima stagione disputata da Federico Bernardeschi non è stata certamente positiva. Il calciatore non ha trovato lo spazio che desiderava con Maurizio Sarri e, nelle occasioni concessegli, non ha brillato. Ora l’esterno ex Fiorentina è sull’uscio di porta, già pronto con le valigie per abbracciare un nuovo progetto. In Serie A è stato accostato, a più riprese, a diversi club. Su tutti al Napoli di Gattuso. Eppure l’ex Fiorentina potrebbe non finire in una big della Serie A, ma in un club che ha lottato fino all’ultimo per la salvezza.

Bernardeschi, contatto Juventus-Sampdoria

Secondo quanto riferito dal Secolo XIX, sarebbe avvenuto un contatto tra la Juventus e la Sampdoria per Bernardeschi. I bianconeri avrebbero offerto in prestito il ventiseienne ai blucerchiati e sarebbero disposti a pagare una buona parte dell’ingaggio da 3 milioni a stagione percepito dal calciatore. Ci sarebbe però un problema per i liguri, che non avrebbero intenzione di sforare col monte ingaggi e, pur pagando uno solo dei 3 milioni talentuoso attaccante, andrebbero in conflitto con l’obiettivo che si sono proposti.

La manovra della Juventus sarebbe da interpretare nell’ottica di valorizzazione dei talenti presenti in rosa: il prestito annuale secco alla Sampdoria servirebbe per rilanciare il calciatore e riportarlo a Torino più pronto e competitivo che mai.

