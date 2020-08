Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic | Maldini allo scoperto!

L’ex capitano ed attuale dt del Milan, Paolo Maldini, si è pronunciato sul possibile rinnovo di Ibrahimovic: ecco le sue parole

La stagione 2020/21 del Milan è ufficialmente iniziata, con la giornata di domani che vedrà il primo allenamento della squadra di Pioli. Un raduno che non vedrà la presenza di Zlatan Ibrahimovic, per il cui rinnovo potrebbero arrivare novità importanti nelle prossime ore. In tal senso, si è espresso il direttore dell’area tecnica milanista: Paolo Maldini.

Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic: le parole di Maldini

Il nodo maggiore in casa Milan, negli ultimi giorni, è il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Un accordo importante per il futuro del gruppo di Pioli che vede nello svedese il leader da cui ripartire anche il prossimo anno. In tal senso si è voluto pronunciare ai microfoni di ‘Sky Sport 24’ Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan.

L’ex capitano, accompagnato dal ds rossonero Massara all’esterno di un hotel milanese, è stato imbeccato sulla questione Ibrahimovic. “Ottimismo per il rinnovo di Ibra? C’è sempre ottimismo“, ha dichiarato Maldini lasciando dunque buone sensazioni per un rinnovo sul quale si sta lavorando da tempo con Mino Raiola.

Situazione dunque in divenire: il Milan, e Maldini, aspettano Ibrahimovic.

