Potrebbe esserci un possibile caso nel mercato del Milan: il giocatore sembra aver cambiato idea e adesso è vicino ad un trasferimento in Bundesliga.

Il mercato è volatile e, spesso, cambia da un momento all’altro. Lo sanno bene in casa Milan, che dopo diversi mesi a trattare con Ralf Rangnick hanno deciso di cambiare rotta improvvisamente e di confermare Pioli in panchina. Una decisione coraggiosa, quella di preferite il tecnico emiliano al manager tedesco. Adesso, mentre i rossoneri programmano il mercato, potrebbe accadere il discorso inverso. Un obiettivo del Milan, sempre più vicino, sembra aver cambiato idea e ora potrebbe finire in Bundesliga.

Calciomercato Milan, Aurier si allontana | Leverkusen in pole position!

Il primo nome sulla lista degli uomini di mercato del Milan per il terzino destro è Serge Aurier. L’esterno ivoriano è in uscita dal Tottenham, dove non ha legato particolarmente con José Mourinho. Con i suoi 27 anni, Aurier è un profilo importante per i rossoneri, che ritroverebbero maggiore qualità ed esperienza sulla fascia destra. La richiesta degli ‘Spurs’ è di 20 milioni di euro, mentre il Milan non vorrebbe spingersi oltre i 15 milioni di euro. L’indecisione dei rossoneri ha portato a dei rallentamenti nella trattativa e, adesso, potrebbe essersi inserito un altro club.

Come rivelato dal ‘Corriere dello Sport’, il Bayer Leverkusen ha sfruttato lo stallo fra i rossoneri ed il Tottenham per inserirsi nella trattativa. Tanto che, al momento, le ‘Aspirine’ sarebbero passate in vantaggio nella corsa di Serge Aurier. La strada per il terzino destro richiesto da Stefano Pioli sembra essersi complicata notevolmente.

Potrebbe sfumare Serge Aurier per il Milan: l’inserimento del Bayer Leverkusen avrebbe cambiato i piani del terzino ivoriano.

RM

