Calciomercato Juventus, nuovo tentativo per Thomas | Offerti due giocatori

La Juventus non molla la presa per Thomas Partey e tenta il rilancio: offerti due giocatori all’Atletico Madrid per convincere Simeone.

Il mercato della Juventus ha poche priorità assolute, anche se sono molto chiare: un centravanti ed un centrocampista. Questi sarebbero gli acquisti più importanti per Andrea Pirlo e, per questo motivo, la dirigenza bianconera starebbe spingendo per soddisfarlo. ‘Madama’ è pronta a tornare alla carica per Thomas Partey: giocatore eclettico, capace anche di giocare sia sull’esterno che da interno di centrocampo. La Juventus è pronta a proporre due giocatori all’Atletico Madrid: tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, tentativo Thomas | Scambio con Bernardeschi e Higuain!

La Juventus ha già chiesto informazioni all’Atletico Madrid per Thomas Partey. La risposta del club iberico è stata secca: il prezzo della clausola è di 50 milioni di euro e quella è la valutazione del centrocampista ghanese. I bianconeri non vorrebbero sborsare 50 milioni cash nelle casse dell’Atleti e sarebbero disposti ad offrire due giocatori al club madrileno. La Juventus, infatti, avrebbe pensato di inserire Federico Bernardeschi e Gonzalo Higuain nell’operazione.

L’esterno carrarino sembra essere il profilo più gradito da Simeone ed i bianconeri lo valutano 30 milioni di euro. Inoltre, l’Atletico Madrid è alla ricerca di un centravanti di esperienza e Higuain potrebbe essere la soluzione giusta. La valutazione della Juventus per il ‘Pipita’ è di circa 18 milioni. Ecco perché i bianconeri vorrebbero tentare uno scambio alla pari: Thomas a Torino, Bernardeschi e Higuain insieme a Madrid. L’operazione potrebbe essere avallata dall’Atleti.

