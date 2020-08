La Juventus continua a lavorare sul mercato e mette nel mirino un giovane bomber: a raccomandarlo ai bianconeri è de Ligt

La finestra di mercato è prossima all’apertura e la Juventus lavora senza sosta per assicurarsi i migliori rinforzi per la prossima stagione. In attacco il mirino sarebbe finito su un bomber olandese. De Ligt lo sponsorizza alla società juventina.

Calciomercato Juventus, occhi sul Malen: de Ligt può essere decisivo

La Juventus continua a cercare una punta da affiancare a Cristiano Ronaldo per la prossima stagione. Tra i tanti nomi sondati per l’attacco ci sarebbe anche quello di Donyell Malen. Il giovane attaccante del PSV quest’anno ha messo a segno 17 gol in 25 presenze tra Eredivisie e coppe, suscitando l’interesse di moltissimi club.

A fare da sponsor per lui con la società juventina è il connazionale Matthijs de Ligt. Oltretutto il difensore centrale ed il bomber hanno anche lo stesso procuratore, Mino Raiola, cosa su cui potrebbe fare leva la Juventus. Battere la concorrenza europea per l’attaccante non sarà facile, ma il classe 1999 olandese potrebbe rivelarsi un vero e proprio portento.

