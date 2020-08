Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno | Arriva dalla Premier

Calciomercato Juventus, clamorosa ipotesi di mercato: può tornare in bianconero dalla Premier League, le cifre della possibile operazione

L’esperienza in Premier League ed un ritorno alla Juventus che presto potrebbe prendere corpo. Attenzione ai possibili scenari che potrebbero schiudersi nella prossima finestra di calciomercato: dopo un anno all’Everton, Moise Kean sembra sull’uscio e la Vecchia Signora starebbe guardando con attenzione al futuro prossimo dell’ex prodotto del vivaio bianconero.

Juventus, clamoroso ritorno di Kean: l’ipotesi di mercato

D’altronde, l’amore tra Kean e l’Everton non è mai sbocciato realmente, nel corso dell’ultima stagione. Approdato l’anno scorso in Inghilterra per 27,5 milioni di euro, l’attaccante dei toffies potrebbe fare clamorosamente ritorno alla Juventus. Nei piani del club bianconero, infatti, sembrerebbe esserci l’ipotesi di un prestito, per inserire il calciatore poi nella Lista B della Champions League. Un’operazione che, poi, potrebbe completarsi con un contro-riscatto da parte dei bianconeri, per una cifra di poco superiore ai 16 milioni di euro. D’altronde, il giovane attaccante classe 2000 non è riuscito a ritagliarsi un po’ di spazio neanche con l’arrivo di Ancelotti, convincendo sempre meno la dirigenza e i tifosi dell’Everton. Ragion per cui, anche il suo agente, Mino Raiola, potrebbe spingere per un ritorno del suo assistito in bianconero, realtà dove riuscirebbe a trovare maggiori punti di riferimento e (soprattutto) maggiori minuti in campo.

