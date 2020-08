Zidane e Pirlo starebbero avendo un duello di mercato per il colpo a centrocampo: la Juventus ha già avviato i contatti per anticipare il Real.

Il primo giorno di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus è ufficialmente iniziato, così come il suo progetto tecnico. L’ex regista si è calato nel ruolo e sarebbe già alle prese con un duello di mercato con un altro grande protagonista dalla panchina come Zinedine Zidane. I bianconeri ed il Real Madrid avrebbero individuato lo stesso obiettivo per il proprio centrocampo. La Juventus, però, starebbe cercando di anticipare il club iberico e avrebbe già avviato i contatti.

Calciomercato Juventus, scatto per Aouar | Pirlo vuole anticipare Zidane!

Secondo quanto riportato da Don Balon, la Juventus ed il Real Madrid si starebbero dando battaglia per Houssem Aouar. Il centrocampista del Lione ha stregato sia gli uomini di mercato bianconeri che quelli ‘blancos’. In Champions League Aouar ha dimostrato, nonostante i soli 22 anni, di essere già pronto per palcoscenici importanti. Le prestazioni contro la Juventus e contro il Manchester City, in particolare, sono state di altissimo livello. La richiesta dei francesi, però, è molto impegnativa: servono almeno 50 milioni di euro.

Sempre per il portale iberico, la Juventus avrebbe già avviato i contatti con gli intermediari di mercato per portare Aouar a Torino. Una fretta dettata dalla concorrenza forte del Real Madrid. Dopo Kulusevski e Arthur, il prossimo colpo per il centrocampo di Pirlo potrebbe essere il classe ’98 dell’OL. Un altro giocatore giovane e di grande prospettiva, che permetterebbe ai bianconeri di continuare il processo di svecchiamento della rosa. La sfida con il Real è definitivamente partita.

