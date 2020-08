Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona | Riparte la trattativa!

Chiusa la stagione, l’Inter torna a lavorare sul mercato e riparte la trattativa con il Barcellona per Lautaro: la situazione.

La prima stagione di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter si è conclusa con la sconfitta in finale di Europa League. Il bilancio dell’annata dei nerazzurri è positivo, ma nonostante questo potrebbe esserci un cambio in panchina. La dirigenza dell’Inter adesso è impegnata con la questione allenatore, con il quale si incontrerà domani, poi testa al mercato. Intanto, dalla Spagna avvertono che la trattativa fra il Barcellona ed i nerazzurri per Lautaro Martinez sembra essere ripartita. Ecco la situazione relativa all’attaccante argentino.

Calciomercato Inter, riparte la trattativa col Barcellona | Le richieste per Lautaro

Secondo quanto riferito da ‘Sport’, la trattativa per Lautaro Martinez fra l’Inter ed il Barcellona è ufficialmente ripartita. Il club catalano avrebbe offerto 65 milioni di euro più una contropartita a scelta fra Junior Firpo, Nelson Semedo e Jordi Alba. I tre esterni, infatti, non rientrano più nel progetto tecnico di Ronald Koeman ed i blaugrana starebbero cercando una soluzione in uscita. La proposta del Barcellona non avrebbe convinto minimamente i nerazzurri, che considerano troppo bassa la valutazione di Lautaro da parte dei catalani.

L’Inter, infatti, vorrebbe almeno 80 milioni di euro cash più una contropartita tecnica. Inoltre, la dirigenza nerazzurra avrebbe fretta di concludere la trattativa, in un senso o nell’altro. Marotta è consapevole che, in caso di cessione di Lautaro, poi andrebbe trovato un nuovo attaccante di prima fascia sul mercato. Per questo motivo, l’Inter vorrebbe avere più tempo possibile a disposizione. Si torna a scaldare l’asse Milano-Barcellona.

