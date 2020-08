Calciomercato Inter, no a Conte | Rifiutato da un grande club

In attesa del summit con l’Inter, Antonio Conte avrebbe espresso il proprio sogno per la panchina: il grande club, però, gli ha chiuso la porta.

La situazione in casa Inter è ancora altamente instabile. Tutto è rimandato all’incontro in programma nella giornata di domani fra Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra. Le richieste del tecnico salentino sono note, così come è nota la posizione della società: nel caso in cui nessuno faccia un passo in avanti, sarà divorzio. In caso di addio, Conte avrebbe un sogno per la sua carriera e si sarebbe già proposto: il grande club, però, gli avrebbe chiuso la porta.

Calciomercato Inter, Conte sogna lo United | ‘No’ dei Red Devils!

Il grande sogno di Antonio Conte sarebbe quello di allenare il Manchester United un giorno. La volontà del tecnico leccese, però, si scontrerebbe con quella della società inglese. I ‘Red Devils’ non sarebbero convinti delle qualità dell’attuale allenatore dell’Inter, in particolare delle sue doti da politico e da aziendalista. Anche con il Chelsea, infatti, ha avuto dei problemi e attualmente c’è una causa pendente fra Conte ed il club londinese. Inoltre, la posizione di Ole Gunnar Solskjaer sembra essere solidissima e lo United non è intenzionato ad operare un cambio in panchina.

Insomma, si inizia già a parlare di una carriera lontana da Milano per Conte, anche se il faccia a faccia con la dirigenza dell’Inter non è ancora arrivato. Al momento, il divorzio dalla società meneghina sembra essere lo scenario più probabile, ma nulla è ancora escluso. Il sogno di Conte di allenare il Manchester United, però, sembra essere destinato a rimanere tale.

