Il futuro di Antonio Conte all’Inter viene svelato dal giornalista Gian Luca Rossi: l’allenatore avrebbe già salutato tutti e non sarebbe il solo a partire

Ancora tanta la delusione per la sconfitta in finale di Europa League per l’Inter. Quella contro il Siviglia inoltre, potrebbe essere stata l’ultima partita di Antonio Conte alla guida dei nerazzurri. In esclusiva a ‘Calciomercato.it’, il giornalista Gian Luca Rossi rivela quale sarà la decisione sul tecnico interista, che potrebbe non essere l’unico a lasciare la società.

Calciomercato Inter, Conte ed Oriali ai saluti: pronto Allegri

Caos in casa Inter. Nonostante la positiva stagione dell’Inter, l’allenatore Antonio Conte sarebbe vicino a lasciare la panchina nerazzurra. Il rapporto con la società sembrerebbe essersi ormai completamente logorato, portando all’inevitabile addio. In esclusiva ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ durante la diretta YouTube, il giornalista Gian Luca Rossi, rivela importantissimi dettagli sul futuro del tecnico e non solo. ”Antonio Conte ha già salutato tutti”, afferma il noto conduttore. Poi rivela i dettagli sulla soluzione con la quale lascerà l’Inter il tecnico: ”Conte accetterà una buona uscita di circa 7 milioni di euro, rinunciando alla restante parte economica per evitare di andare per vie legali. Insieme a lui lascerà anche Lele Oriali, uno dei maggiori sostenitori di Conte”.

Infine arriva la conferma del sostituto sulla panchina nerazzurra: ”A sostituirlo sarà Massimiliano Allegri, che già alla Juventus ha dimostrato di saper gestire il post Conte. Già è stato contattato il suo entourage e l’allenatore è in vacanza in montagna, non troppo lontano da Milano”.

