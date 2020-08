Il calciomercato estivo dell’Inter rischia di registrare ancora un colpo di scena per quanto riguarda la panchina nerazzurra: tutti i dettagli

Momento di riflessione in casa Inter che, in vista della prossima stagione, potrebbe cambiare guida tecnica. Il rapporto con Conte sembrerebbe tutt’altro che saldo, con il nome di Massimiliano Allegri in cima alla lista di Marotta. E’ giunto nelle ultime ore, però, un clamoroso retroscena di calciomercato che potrebbe ribaltare la situazione: ecco tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | Arriva con Allegri!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Inter e Roma avvisate | Mezza Premier sull’obiettivo

Calciomercato Inter, svolta in panchina: Allegri più lontano

Secondo quanto riportato dal giornalista Maurizio Pistocchi sul proprio profilo Twitter, l’addio di Conte non sarebbe più così scontato. “Prende quota un clamoroso ribaltone: secondo fonti interne alla società, Steven Zhang starebbe cercando di ricucire con Antonio Conte”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Rivelazione importante che porterebbe ad una clamoroso cambio di programma in vista della prossima stagione. La permanenza di Conte in nerazzurro, dunque, non sarebbe utopistica: “Allegri, invece, potrebbe finire al Psg al posto di Tuchel”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, rottura sui social | Un big può lasciare

UltimaOra 💣 Prende quota un clamoroso ribaltone: secondo fonti interne alla società Steven Zhang starebbe cercando di ricucire con Antonio Conte mentre Allegri potrebbe finire al Psg al posto di Tuchel 💣 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) August 23, 2020

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, arriva Tonali | Chiusura ad un passo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Allegri e grande ritorno | Ipotesi clamorosa