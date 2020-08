Calciomercato Bayern, squadra che vince si cambia | Ecco chi può partire

Dopo la vittoria della Champions League, il Bayern Monaco è pronto a cambiare molto in rosa: ecco tutti i giocatori che potrebbero muoversi.

Si è appena conclusa una straordinaria stagione del Bayern Monaco, culminata con la vittoria della Champions League contro il PSG. Un trionfo grazie al quale i bavaresi hanno completato il ‘Triplete’, avendo vinto anche la Bundesliga e la coppa nazionale. La grandezza del Bayern, però, sta proprio nella programmazione e nella lucidità con cui la società gestisce ogni situazione. Ecco perché i tedeschi si apprestano a cambiare molto in rosa, lasciando partire tanti esuberi e anche chi non rientra nei piani futuri di Flick. Quanti nomi interessanti in chiave mercato, anche per la Serie A.

Calciomercato Serie A, il Bayern vende | Tutti i nomi in uscita

Nonostante siano passate nemmeno 24 ore dal trionfo in Champions League, è già tempo di bilanci in casa Bayern Monaco. Tante sono le questioni su cui ragionare ed i bavaresi non vogliono farsi trovare impreparati. Ci sono i prestiti di Perisic, Odriozola e Coutinho, che si apprestano ad andare verso la scadenza. Fra i tre, solamente per il croato ci sono ancora delle speranze di restare in Germania: soprattutto se l’Inter dovesse fare uno sconto sui 20 milioni richiesti. Il terzino spagnolo, invece, non ha convinto e tornerà a Madrid, mentre per il brasiliano non ci sono i 120 milioni di euro per il riscatto: Coutinho tornerà a Barcellona.

Rimangono più spinose le questioni relative a Thiago Alcantara e David Alaba. Il centrocampista spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2021 e vuole cambiare aria: su di lui c’è l’interesse di tanti club di Serie A, fra cui il Milan, ma il Liverpool sembra favorito. Per quanto riguarda l’esterno austriaco, invece, ci sarebbero delle difficoltà per il rinnovo del contratto, con Juventus ed Inter pronte ad affondare il colpo.

Insomma, squadra che vince si cambia per il Bayern Monaco: tanti giocatori in uscita in Baviera possono diventare nomi caldi sul mercato.

