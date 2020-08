Calciomercato Bari, deciso il futuro di Vivarini | L’annuncio UFFICIALE

Calciomercato Bari, deciso ufficialmente il futuro del tecnico biancorosso, Vincenzo Vivarini, come si apprende dal comunicato diramato dal club

Dopo una stagione sulla panchina del Bari, il tecnico Vincenzo Vivarini non sarà confermato. A comunicarlo è la stessa società pugliese, che attraverso i propri portali ha voluto rendere nota la separazione con il tecnico abruzzese. LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, futuro svelato: “Conte ha già salutato tutti”

“Un sentito ringraziamento al tecnico di Ari. SSC Bari comunica la decisione di non confermare Vincenzo Vivarini alla guida della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva. Al tecnico di Ari va un sentito ringraziamento per la professionalità e la dedizione dimostrata alla guida dei biancorossi insieme ai migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni sportive e non”.

