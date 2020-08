Calciomercato, Inter e Roma avvisate | Mezza Premier sull’obiettivo

Il grande obiettivo per la difesa di Roma e Inter, rischia di sfumare. Sul calciatore si registra l’interesse di molti club in Inghilterra.

Si complica il mercato in difesa per Inter e Roma. Uno dei grandi obiettivi per la retroguardia delle due squadre, Chris Smalling, rischia di saltare definitivamente.

Accostato con insistenza ai giallorossi della nuova proprietà Friedkin, e all’Inter in vista della rivoluzione ‘post-Conte’, il futuro del difensore potrebbe però essere in Premier League. Numerose sono le squadre inglesi pronte a contendersi Smalling, attualmente di proprietà del Manchester United.

Calciomercato, Inter e Roma rischiano di perdere Smalling. Impazza l’asta in Premier League

Dopo un’autentica stagione da leader nella Roma, Chris Smalling è tornato alla ribalta come uno dei difensori più affidabili nel panorama europeo. Terminato il prestito ai giallorossi, il giocatore cresciuto nel Fulham, è tornato al Manchester United di Solskjaer.

Considerate le scelte del manager norvegese, il futuro di Smalling ai ‘Red Devils’ appare però sempre più difficile. In caso di cessione, sul difensore è pronta ad impazzare una vera e propria asta in Premier League. Newcastle, Everton, West Ham e la sua ex squadra, il Fulham, sono pronte a contendersi le prestazioni del classe ’89, offrendo un super contratto al giocatore.

Il desiderio dichiarato di Smalling è sempre stato quello di tonare in Serie A. Oltre alla Roma, prima scelta per il difensore, anche la soluzione Inter è vista positivamente dall’inglese.

Le due società italiane rischiano però di veder sfumare il loro grande obiettivo per le rispettive difese.

