Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | L’annuncio di Raiola

Ibrahimovic rinnoverà o andrà via? In casa Milan sta tenendo banco proprio il futuro dell’attaccante svedese, autore di sei mesi alla grande in maglia rossonera. Dopo il suo arrivo a gennaio la compagine, guidata da Stefano Pioli, ha invertito la rotta mettendo a segno risultati importanti dopo un inizio stagionale da dimenticare.

Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic

Così pochi minuti fa il noto agente, Mino Raiola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport svelando: “Ibra non ci sarà domani al ritiro del Milan. La trattativa è a buon punto: prosegue, stiamo parlando, ma non c’è un accordo definitivo”. Poi ha aggiunto: “I soldi non sono problemi. Si parla di altro: di stile e di altre cose. I matrimoni si fanno in due. Sono ottimista, la trattativa è reale”.

Infine, Raiola non ha voluto parlare poi della situazione contrattuale dell’altro suo assistito in rossonero, Gigio Donnarumma: “Non voglio parlare, è una questione delicata. Non è il momento, ci sono altre priorità. Anche il club ha altre priorità”.

Il futuro di Ibrahimovic è sempre in bilico, ma la trattativa è reale: nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca.

