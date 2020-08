Calciomercato Juventus, carta Bernardeschi | Scambio in Liga

La Juventus ha individuato in Thomas Partey dell’Atletico Madrid uno dei principali obiettivi per il centrocampo.

La Juventus è alla ricerca di nuovi rinforzi, per consegnare ad Andrea Pirlo una squadra adeguata per la prossima stagione. Il reparto da rinforzare maggiormente sembra essere il centrocampo, visto l’addio di Blaise Matuidi e i vari Khedira e Ramsey presenti nella lista delle cessioni. La Juve, dunque, avrebbe pensato a Thomas Partey dell’Atletico Madrid

Juventus, occhi puntati su Thomas

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, l’obiettivo numero uno per la mediana è Thomas Partey. Il centrocampista dell’Atletico Madrid garantisce dinamicità e inserimenti in area di rigore per trovare la via del gol. E’ uno dei punti fermi di Diego Pablo Simeone degli ultimi anni e difficilmente la Juventus potrà strapparlo ai Colchoneros. Tuttavia, nella rosa bianconera c’è un giocatore che interessa particolarmente all’Atletico: si tratta di Federico Bernardeschi, che potrebbe essere la chiave per sbloccare l’affare. Come svelato pochi minuti fa ai microfoni di Sky Sport ora la sua procura è nelle mani di Mino Raiola: “Federico ha capito che la sua carriera è appena iniziata. Se ci saranno opzioni migliori, le valuteremo sicuramente”.

Bernardeschi interessa anche al Manchester United, insieme a Douglas Costa, in chiave Paul Pogba.

