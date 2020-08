Calciomercato Juventus, svolta Pogba | Raiola esce allo scoperto

La situazione di Paul Pogba, in orbita Juventus, adesso è molto chiara: Mino Raiola ha rivelato la strategia del Manchester United.

Il mercato della Juventus sembra avere due grandi priorità: un attaccante che sappia fare da ‘spalla’ a Cristiano Ronaldo ed un centrocampista. I bianconeri, infatti, vorrebbero regalare un grande colpo sulla mediana per Andrea Pirlo. Anche perché il tecnico bresciano ha sottolineato l’importanza di aumentare la qualità del centrocampo della Juventus. E quando si parla di mercato, ‘Madama’ porta subito a pensare a Paul Pogba. Oggi, Mino Raiola è uscito allo scoperto e ha rivelato il futuro del francese.

Calciomercato Juventus, addio Pogba | Rivelazione di Raiola

La Juventus continua a sognare il possibile ritorno di Paul Pogba, ma l’agente del francese potrebbe aver infranto ogni aspettativa. Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, Mino Raiola ha rivelato: “Pogba è ancora al centro del progetto tecnico e questo è importante per un giocatore come lui. Lo United non ha mai voluto privarsi di lui non ha alcuna intenzione di cederlo. Rinnovo? Stiamo parlando con molta calma”. Il futuro del ‘Polpo’ sembra essere ancora con la maglia del Manchester United.

Nonostante il malumore espresso durante la stagione, Paul Pogba rimane un elemento centrale nel progetto dei ‘Red Devils’. Una pessima notizia per la Juventus, perché arrivare al campione del mondo senza il benestare dello United è un impresa impossibile. Rischiano di interrompersi, quindi, anche tutti i possibili discorsi per uno scambio con Paulo Dybala. Il centrocampista francese potrebbe addirittura rinnovare con il Manchester United. Madama, perciò, dovrà cercare altrove il colpo giusto per il centrocampo di Pirlo.

Rivelazione di Raiola su Paul Pogba: “È ancora al centro del progetto dello United”, si spengono le speranze della Juventus.

