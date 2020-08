La Juventus ha scelto il bomber per la prossima stagione, Edin Dzeko: avanzata l’offerta di scambio, rifiutata dai giallorossi

L’apertura della finestra di calciomercato si avvicina e la Juventus ha nel mirino diversi obiettivi. La priorità al momento sembrerebbe essere trovare un attaccante e la prima scelta è Edin Dzeko, numero nove della Roma. I bianconeri mettono sul piatto un giocatore per lo scambio, arriva il rifiuto della squadra capitolina.

Calciomercato Juventus, tutto su Dzeko: la Roma rifiuta lo scambio con Romero

In casa Juventus si è scelto il primo obiettivo del calciomercato per la prossima stagione. La priorità dei bianconeri è trovare un numero nove da affiancare a Cristiano Ronaldo ed il nome preferito al momento sembrerebbe essere quello di Edin Dzeko. Il bomber della Roma è finito nel mirino della società juventina già da tempo, ma ora i bianconeri sembrerebbero fare sul serio. Per arrivare al centravanti bosniaco la Juventus avrebbe pensato di proporre ai giallorossi uno scambio con un difensore.

Ad essere inserito nella trattativa sarebbe Cristian Romero, difensore di proprietà della Juventus che in questa stagione ha indossato la maglia del Genoa e che però sarebbe fuori dai piani bianconeri. Acquistato per 26 milioni, il centrale ora potrebbe partire per una somma intorno ai 20 milioni di euro. Per questo motivo la società juventina avrebbe provato ad inserirlo nello scambio per arrivare ad Edin Dzeko. Arriva per il rifiuto della squadra capitolina, che non sarebbe interessata al difensore centrale. Bisognerà pensare ad un’altra offensiva per arrivare al bomber bosniaco.

