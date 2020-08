Con l’imminente addio all’Inter, nel futuro di Antonio Conte potrebbe aprirsi uno scenario clamoroso. L’allenatore disposto a temporeggiare.

Continua a tenere banco la questione legata al futuro di Antonio Conte. Come anticipato da CalciomercatoWeb – Calciomercato Inter, futuro Conte | Fissato l’incontro con la società – nella giornata di martedì ci sarà il tanto atteso faccia a faccia tra il tecnico leccese ed il presidente dell’Inter, Steven Zhang, per risolvere l’annosa questione della panchina nerazzurra.

In caso di divorzio, tra le ipotesi di Antonio Conte, ci sarebbe anche quella di una pausa temporanea dal campo. Questo, in attesa di eventuali scenari futuri che potrebbero profilarsi per l’ex ct della nazionale.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, UFFICIALE: ecco lo staff di Pirlo

Calciomercato Juventus, Conte vuole la panchina bianconera. Per farlo, è pronto ad aspettare

Qualora dovesse concretizzarsi l’addio all’Inter, Antonio Conte ha già fatto sapere di voler valutare con molta attenzione il suo futuro lavorativo. Tra le priorità del tecnico salentino, c’è quella di dedicarsi maggiormente alla propria famiglia, evitando nuovi cambiamenti radicali.

Per questo, nelle ultime ore starebbe prendendo piede un’ipotesi clamorosa. Conte, da sempre legato con la sua famiglia a Torino, tornerebbe volentieri ad allenare la Juventus, conciliando in questo modo l’ambito lavorativo con quello familiare.

Per tornare alla Juve, l’ex allenatore del Chelsea avrebbe programmato uno stop temporaneo dai campi, in attesa di seguire l’andamento di Andrea Pirlo sulla panchina dei Campioni d’Italia. Eventuali difficoltà nei primi mesi di Pirlo alla Juve, potrebbe portare la dirigenza bianconera a rivalutare la posizione di Conte per la panchina, con l’ex centrocampista pronto a subentrare in corso d’opera.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Calciomercato Juventus, accelerata per Dzeko | Rifiutato lo scambio